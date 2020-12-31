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人行擬擴大反洗錢 涵蓋非銀支付機構

2020-12-31 列印
　　中國人民銀行組織起草《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》 ，向社會公開徵求意見，值得注意的是，這一《辦法》的適用範圍擴大至非銀行支付機構等。

　　《辦法》意見稿顯示，非銀行支付機構、從事網絡小額貸款業務的小額貸款公司，汽車金融公司、消費金融公司、貸款公司以及銀行理財子公司等從事金融業務的機構，均適用於該辦法。人行表示，《辦法》的修改主要是為加強反洗錢監管，提升內地洗錢和恐怖融資風險防範能力，亦是反洗錢國際評估後續整改和新形勢下完善相關監管機制的需要。

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