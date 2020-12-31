  • 2020年12月31日 星期四
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榮萬家生活IPO籌17.3億元

2020-12-31 列印
　　內房企榮盛發展分拆的物管公司榮萬家生活服務（2146）今起招股，全球發售9400萬股，90%為國際配售，10%在香港公開發售，招股價介乎13.46元至18.36元，最多集資17.3億元，每手500股，入場費9272.51元。

　　榮萬家生活服務預計1月15日掛牌上市。

　　宋都股份分拆的宋都服務（9608）亦於今日招股。該股計劃發行8億股，10%為香港公開發售，90%為國際配售，招股價介乎0.21元至0.29元，最高集資2.32億元，每手1萬股，入場費2929.22元；明年1月18日掛牌。

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