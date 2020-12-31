影業股稻草熊今招股 一手6222元籌逾10億

昨日與今日有至少10家公司趕搭「尾班車」招股。當中由台灣藝人吳奇隆創辦的影視製作公司稻草熊（2125）今日起招股，最高集資10.21億元，行政總裁劉小楓表示，公司一直選擇以自製劇及買斷劇業務為基礎，隨著互聯網普及和消費習慣改變，網絡視頻平台的發展更趨多元化，市場對視頻內容的需求日趨增加，對公司而言均是重大利好趨勢。



稻草熊全球發售近1.66億股，每股定價介乎5.1至6.16元，每手1000股，入場費6222.07元，預計1月8日截止招股，1月15日掛牌，招商證券以及中信建投為聯席保薦人。而公司是次招股將引入3名基石投資者，合共認購5000萬美元（折合約3.9億港元），當中包括雪湖資本、IDG資本以及唯品會。



據初步文件顯示，稻草熊的最大股東為劉小楓，持股比例達58.41%，據內媒報道指，劉小楓為吳奇隆的內地代理人，吳奇隆並沒有直接持股，但通過代理人身分實控公司。而愛奇藝則為第二大股東，持有19.57%的股權，吳奇隆妻子劉詩施則持有14.8%股權，內地演員趙麗穎亦持股0.79%。



網上車市入場費5171元



另外，內地汽車資訊線上平台網上車市（1490）亦於今日起招股，全球發售2.04億股，招股價介乎1.08至1.28元，每手4000股，入場費5171.6元，1月8日截止招股，預計1月15日掛牌，農銀國際為獨家保薦人。公司是次引入4位投資者，合共認購1170萬美元（折合約9126萬港元），當中包括華泰金控、Shimmering Skyline、金涌資本管理以及Coast SPC。



公司今年上半年交易促成服務收入按年下跌92.47%，公司董事會主席兼首席執行官徐翀表示，受疫情影響，很多線下業務停滯，而汽車交易本身，必須通過線下途徑完成交易，導致交易業務受阻，但相信隨著經濟逐漸復甦，該業務與明年將會由非常強勁的增長空間。



