  • 2020年12月31日 星期四
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清科首日掛牌 僅升5.45%

2020-12-31 列印
　　昨日兩隻新股首掛。清科創業（1945）首日掛牌升勢不再，若認購頂頭槌飛的投資者仍未沽出股份，每張認購申請將會虧損逾7000元。

　　清科創業昨日以全日最高價15.82元高開，較招股價高43.82%，但其後股價迅速下跌至14元左右。全日股價走勢疲弱，不斷向下，最終收市報11.6元，升5.45%，一手400股帳面僅賺240元。

　　另一隻掛牌的溫嶺工量刃具（1379）全日大部份時間「潛水」，臨近收市反彈，最終收報6.06元，較招股價6.25元低3.04%，若不計手續費及佣金，一手500股虧損95元。

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