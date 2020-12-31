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富時擬剔除更多中資股

2020-12-31 列印
　　國際指數公司富時羅素(FTSE Russell)繼早前將9隻中資股排除其全球指數後，再度表示因應特朗普政府擴大中資企業投資禁令，後續可能將更多中資股自全球指數中剔除。

　　FTSE又稱，正審視美國政府的最新指南，將對「可能的額外剔除」進行評估，剔除結果將在下周一（1月4日）公佈，所有額外的剔除行動將於1月7日生效。

　　截至目前，FTSE已從其全球指數剔除9隻中資股，包括中鐵建(1186)、中交建(1800)、中車(1766)等，且將在明年1月剔除中芯(981)。

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