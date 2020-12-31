中環IFC外望——恒大牽頭組房車寶集團

中國恒大（3333）與全國152家中介機構重組成立的房車寶集團，昨日於深圳揭幕，以「數字科技、房車合一」為願景，創新應用大資料、人工智慧、雲計算、虛擬實境等數字科技，構建房產、汽車線上線下全管道交易服務平台。



房車寶集團由恒大與全國152家中介機構於今年下半年重組成立。目前，該公司已擁有全民經紀人會員2162萬，2020年發放佣金162億；線下門店3.06萬家，平台年精準導流實地看房客戶逾2000萬，年交易規模1.2萬億元。



而門店「房車合一」的屬性，變相包括恒大汽車（708）自有品牌「恒馳」在內的汽車銷售，亦具備了龐大的銷售網路。於發佈會上，房車寶集團旗下房車寶全民經紀平台、房車寶平台、房車寶SaaS管理平台等三大科技平台亦同時亮相。



另外，房車寶平台和SaaS管理平台，同樣以數碼科技為核心，通過科技賦能資訊共用，讓線上每個買賣訴求都得到快速的精準匹配，線下每一家門店的管理都更加科學和高效。



澳博委卓河祓任財務總監



澳博（880）公佈，麥文彬將退休不再擔任公司財務總監職務，惟他將留任附屬公司澳門博彩股份的顧問。而卓河祓將獲委任為公司首席財務總監，上述職位變動自明年1月1日起生效。



卓河祓於2007年至2016年，在金沙中國擔任財務總裁、行政副總裁兼執行董事，2016年4月至2019年3月為香格里拉（亞洲）的首席財務主管。至2020年10月加入澳博。



澳博今日曾升至8.74元，收報8.7元揚1.16%。



高瞻