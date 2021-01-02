杜指標指再破頂 納指全年升四成

美股在2020年最後一個交易日向好，當地上周首次申領失業救濟金人數勝預期，刺激杜指與標指齊創收市新高，分別收報30606點及3756點。全年計納指則飆升逾四成，為11年以來表現最好；杜指及標指則分別升7.3%及16.3%。受疫情拖累，國際油價全年下滑逾20%，為歷來表現最差一年。



美國勞工部公佈，截至12月26日止，上周首次申請失業救濟人數按周減少1.9萬人，至78.7萬人，為一個月以來低位，勝市場預期。惟新冠肺炎疫情持續嚴峻，美股去年最後一個交易日表現先低後高，三大指數早段及中段反覆窄幅爭持，杜指高開8點後，最多曾跌65點，其後倒升227點，尾市升勢稍為回順，收報30606點，上升196點或0.65%。標指收報3756點，升24點或0.64%。納指收報12888點，微升18點或0.14%。



Tesla飆七倍表現標青



受新冠肺炎疫情影響，去年美股於二、三月急劇下跌，更曾於兩周內觸發四次熔斷，惟隨著聯儲局推出無限量化寬鬆政策，以及疫苗順利開發等利好因素支持下，股市大幅反彈，並在年底前屢創新高。總結2020年杜指上升7.3%，標指高漲16.3%，納指則急飆43.6%，為2009年金融海嘯爆發後第二年、11年以來表現最好的一年升幅。



2020年全年計，科技類及非必須消費類股份表現最好，而能源類股份表現則較弱。當中以上月成為標指成份股的Tesla全年表現最佳，升幅超過7倍，周四於美股曾高見718.72美元，收報705.67美元，升1.6%。



需求大減 油價累挫20%



國際油價方面，去年受累於全球疫情持續，油市需求預期受壓，加上產油國大打價格戰，紐約期油一度見負40美元低位，為有紀錄以來首次錄得負數，全年累計跌20.5%；倫敦布蘭特期油則低見每桶15.98美元，為1999年以來最低，全年跌幅為21.5%。油價於最後一個交易日表現窄幅靠穩，紐約期油周四收升12美仙或0.2%，每桶報48.52美元；倫敦布蘭特期油收升46美仙或0.9%，每桶報51.8美元。



