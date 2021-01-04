大戶偷步部署 一月效應或現 港股料展中期升浪

港股去年跑輸全球多個主要市場，但踏入2021年前強勢反彈，上周累漲844點，突破二萬七大關。證券界人士預期，上周大市反彈除了趁年結粉飾櫥窗外，亦反映大戶提早部署今年投資策略，預期港股今日高開機會較高，有望展開中期升浪，但相信短線仍要消化升幅，本周料27500點遇阻。



恒指去年全年累跌958點或3.4%，顯著跑輸亞太區主要市場。但環球投資氣氛轉佳，上周港股大漲844點，報27231點，一口氣突破二萬七大關，創10個月高位。據統計，港股過去10年首個交易日有八次上升，最高升幅為2013年升655點或2.89%，當中能全年以升市收爐的只有四年，以2017年埋單大升4073點或13.61%最為顯著。值得留意的是，過去10年首日下跌的兩年，全年計都是升市。



過去十年首日八次升市



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，以上周港股大升來看，反映有資金提早部署，恒指成功衝穿近月阻力27000點，反映投資氣氛轉好，中線可見28000點，後市再上亦應有成交量配合，估計本周於26800至27500點徘徊。



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指成功突破去年11月頂部，顯示由中期反彈轉為中期上升趨勢，首季可先行上望28000點，只要不跌穿10天線26500點便可繼續看好，本周料可試27500點。他指出，疫情雖然反覆，但疫苗面世後可望在未來一兩季根治，實體經濟將會重生。投資者可吸納重磅藍籌股如友邦（1299）、港交所（388）、中國平安（2318）、新經濟股，以及新能源股份等。



獨立股評家聶振邦亦指出，三大中資電訊股在美啟動除牌程序，會否有更多中資公司受美國制裁仍存暗湧，呼籲投資者宜分注吸納長線股份，當中看好滙控（005）今年可重上60元。



專家籲留意美權力交接



耀才證券研究部總監植耀輝提醒投資者，本月美國總統權力交接前，總統特朗普舉動值得關注，包括周三參眾兩院聯席會議確認總統選舉結果，都可能令市況波動，料本周恒指在27000至27500點上落。