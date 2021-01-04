恒生夥OpenRice合作 可綁卡支付賺回贈

恒生銀行（011）與本地餐飲平台OpenRice合作，利用API對接，用戶在OpenRice應用程式支付頁面，使用已綁定的恒生卡結帳，可即時扣減及賺取Cash Dollars，並可於OpenRice上查看相關紀錄；OpenRice Pay也可即時兌換Cash Dollars作現金使用。



OpenRice常務董事黃鳳鳴表示，該應用程式註冊用戶數量超過400萬，香港約2.6萬間餐飲商戶中，超過1.2萬間餐廳運用OpenRice各類服務，逾6000間餐廳會即時受惠Cash Dollars網絡。OpenRice行政總裁及代理首席技術官邱桂雄指，Cash Dollar的扣減屬即時，但轉帳至商戶則是T+3，主要是出於風險考慮保障客戶權益；未來亦會考慮縮短這一時間，明年或可縮至T+2或T+1等。



港人注重私隱安全，恒生銀行資訊科技總監江廣明強調，與OpenRice合作屬加密API框架，並未涉及資料庫交換，以最少的資料幫助客戶處理交易。至於政府推出的「智方便」一站式數碼平台，恒生則表示會研究如何參與。



信用卡網上消費增逾三成



另一方面，疫情下本港網上消費增加，恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，今年首11個月恒生信用卡網上本地零售消費交易量按年增加超過三成，網上餐飲消費交易量亦按年增超過三倍；她又指，第三季該行信用卡簽帳情況優於整體市場。



金管局早前報告顯示，第三季整體信用卡簽帳跌約兩成，關穎嫺於網上傳媒發佈會上表示，零售業因疫情受到較大壓力，但恒生信用卡簽帳跌幅小於市場整體。疫情下各地旅遊限制增加，她續稱，海外實體消費大減，但海外網上消費則仍有許多交易。