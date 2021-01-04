——天能動力 （819）分拆主要從事電池研發、生產及銷售相關電池版塊業務於上交所科創板上市。天能將發售1.16億股新股於A股上市中認購，佔現有股本約13.63%，發售股份佔擴大後股本約11.99%，每股發售價為41.79元人民幣，集資48.7億元人民幣，保薦人為中信。分拆集資所得將用於綠色智慧製造技改專案，高能動力鋰電池電芯及PACK項目；大容量高可靠性起動啟停電池建設項目；全面數碼化支撐平台建設專案；國家標準技術中心創新能力提升項目；和補充流動資金等。
——第一視頻（082）宣佈，透過瘋狂體育及其附屬公司獲海南省有關當局批准，於海南建立賽事平台及積分系統項目。該公司表示，根據《海南省人民政府關於加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》和《海南省人民政府辦公廳關於加快發展健身休閒產業的實施意見》有關規定，在海南發展這個賽事平台和積分系統項目，以豐富旗下體育娛樂業務範疇，並指瘋狂體育將設立具備相關專業知識及體育彩票相關經驗的合資格團隊。
——達芙妮國際（210）公佈，根據福建省政府及莆田市政府相關土地規劃要求，旗下全資附屬公司大盛，已於今年1月1日與莆田市荔城區政府定立土地徵收協議，莆田市荔城區政府以1.1億元人民幣補償總額，向大盛徵收土地及物業。
——比特幣（Bitcoin）踏入2021年升勢停不了，昨日連破32000、33000美元及34000美元關口再創新高。據Coindesk報價資料，比特幣高見34544美元，市值升至6337億美元。此外，加密貨幣網站Coindesk報道，美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡，擬收緊監管加密貨幣的海外交易申報，有意修改銀行秘密法（Bank Secrecy Act）中的海外銀行及金融帳戶申報規則。但該消息並未有對比特幣價格升勢構成影響。