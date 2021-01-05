恒指紅盤彈241點望兩萬八 杜指一度挫逾700點

美股在今年第一個交易日，杜指及標指早段再創新高，但不久掉頭回軟，杜指一度急瀉逾700點，其後略為企穩，今晨四時仍跌逾500點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30131點，跌475點；納斯達克指數報12678點，跌210點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.18港元，較香港收市價跌0.57港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見557.36港元，較香港收市價跌6.64港元。



美國佐治亞洲兩個參議院議席將於周二舉行次輪投票，根據民調數據，兩個民主黨候選人支持度進一步擴大，分別較共和黨人高出1.8%至2.2%。若民主黨能全奪此兩席，屆時副總統可在參院票數「50對50」的對峙情況下，投下致勝一票。若確定拜登當選總統，民主黨等同控制國會兩院和白宮，達至全面執政。



中港股市新年開紅盤



2021年港股首個交易日，中港股市延續強勢，恒指一度抽升271點見過27502，刷新自去年2月20日以來最高，最後恒指今年開局報捷，收造27472上揚241點，四日累漲1158點。市場投資氣氛熾熱，成交總額1826億元。



三大中資電訊商遭紐交所除牌。中移動（941）股價低見42.2元創逾14年半新低，收跌0.79%報43.85元；中電信（728）收挫2.79%報2.09元；聯通（762）則倒升0.45%收報4.47元。藍籌股方面，港交所（388）、創科（669）、友邦（1299）、安踏（2020）、藥明生物（2269）、申洲（2313）和蒙牛（2319）創出上市新高。



比亞迪飆近一成創新高



國產Tesla Model Y內地開售，其售價大幅下調，將令市場對Model Y之需求顯著上升。供應鏈相關股份走高，贛鋒鋰業（1772）飆12.96%；福耀玻璃（3606）創新高，收漲5.99%。電動車股比亞迪（1211）創新高，收飆近一成造223.2元



內地股市向好，上證指數收報3502，升0.86%；深成指數收報14827，揚2.47%；兩市成交合計有1.16萬億元人民幣。