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人幣在岸價穿6.46兩年半高

2021-01-05 列印
  2021首個交易日人民幣狂飆，在岸人民幣（CNY）兌美元一度升穿6.46，收報6.4628，大升770點子，單日升幅達1.19%；離岸人民幣（CNH）升勢亦凌厲，曾逼近6.44，與在岸價同創逾兩年半新高，每百港元兌人民幣則曾高見83.07。

　　昨日人民銀行雖開出的人民幣中間價偏弱，報6.5408，跌159點子，市場亦無特別消息傳出，但人民幣早段已開始急漲，且升勢持續至下午。

  離岸人民幣一度升上6.4401，急升627點子，截至晚上8時，報6.4495，升533點子。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆表示，歐美日韓再爆疫情，歐美日央行收水及加息暫無期，但中國疫情較輕、重啟經濟進展理想、利率較高，令人民幣匯價有優勢。
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