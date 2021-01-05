傳滴滴年內港上市 估值或達6240億元

新年又至，新股活動隨之活躍，內地獨角獸、網約車平台滴滴出行，計劃今年內來港上市。據內地媒體消息，滴滴出行目標估值介乎600億至800億美元（約4680億至6240億港元），與早前傳出600億美元以上的數額相近，有望成為近年來本港規模最大的IPO交易之一。滴滴出行暫不對消息進行回應。



報道指出，滴滴出行目前正在與包括高盛、摩根大通在內的投行接洽。據官網顯示，滴滴出行在亞太區、拉美、俄羅斯擁有超過5.5億用戶，提供出租車召車、網約車、順風車、配送及貨運等多元化服務。單計去年10月首周，公司業務單日量超6000萬。



京東擬分拆物流業務



同時，去年在新股市場獨領風騷的「京東系」又有闖關計劃。京東（9618）繼分拆京東健康（6618）後，再度擬分拆旗下京東物流，在今年第二或第三季到港上市。



外電報道，京東物流集資規模約40億美元（約312億港元），市值或高達400億美元（約3120億港元）。



報道又指，京東物流已挑選美銀及高盛作為上市安排行。



美銀亦是京東健康的聯席保薦人之一。京東對傳聞未有回應。



此外，十隻新股跨年招股，即將迎來一波上市潮。以暫錄的孖展額計，騰訊（700）有份投資的醫渡科技 （2158） 、明星影視股稻草熊（2125）以及內地新媒體汽車平台網上車市（1490）跑出，分列前三位。



醫渡科技暫錄孖展1617.34億元，相當於公開集資額4.11億元，超購392.07倍；稻草熊暫錄孖展171.31億元，相較公開集資額1.02億元，超購166.75倍；網上車市則暫錄孖展140.53億元，相當於公開集資額2611萬元，超購537.22倍。上述三隻股份均於1月15日掛牌。



