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內地放寬港澳匯款使用限制

2021-01-05 列印
　　人民銀行近日與發改委、商務部、國資委、銀保監會、外管局聯合發布《關於進一步優化跨境人民幣政策支持穩外貿穩外資的通知》，其中包括放寬港澳居民匯入內地銀行同名戶口的資金可作消費性使用，自2月4日起實施。

  據悉，境內銀行可為港澳居民開立個人人民幣銀行結算帳戶，用於接收港澳居民每人每日8萬元人民幣額度內的同名帳戶匯入資金，境內銀行應確保匯入及匯出資金使用符合現行規定，其中匯入資金僅可用於境內消費性支出，不得購買有價證券、金融衍生品、資產管理產品等金融產品。

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