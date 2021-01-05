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四家公司傳股東減持 藥明生物配股套80億

2021-01-05 列印
　　2021年開局之際，多家上市公司股東趁股價創新高減持套現。去年藍籌股王藥明生物（2269）傳大股東再度減持約2%股份，以每股介乎95至97元，配售8700萬股，較昨日收市價103.2元，折讓最多7.9%，套現近80億元。建滔積層板（1888），海吉亞醫療（6078）及錦欣生殖 （01951）均傳股東配股套現。

  據配股文件披露，藥明生物大股東WuXi Biologics進行配售，擬以每股95元至97元，配售8700萬股，折讓近6.01%至7.95%，套現介乎77.9億至79.54億元。



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