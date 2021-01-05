股東爭權戰周四再開打 馬時亨轟康宏無誠信

康宏環球（1019）股東爭權戰將於本周四再續下半場，爭取入局的前高官馬時亨接受本報專訪時形容，康宏有如誠信破產，將業績刊發限期不斷延遲，並質疑康宏派自己人做董事也不委任社會賢達，反問「是否我和石禮謙不夠斤両？」他又表示，當初入局冀促成兩大股東溝通的計劃已失敗，但不會輕言放棄。



康宏「深圳幫」股東、佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群重組康宏董事局的動議，在去年十一月舉行股東特別大會（EGM）時爆發衝突，大會主席腰斬會議，至近日定於本周四續會。支持郭曉群的前港鐵（66）主席馬時亨批評，康宏阻撓他們入局的手法無所不用其極，已讓人對康宏的業務及管理層做法生疑，並斥康宏不斷將關鍵復牌條件的財務業績刊發限期延遲，其問題已超出「沒有最差、只有更差」的公司管治，形容是誠信破產。



質疑委任董事準則



馬又質疑，郭曉群一方建議派人入董事局，冀改善公司管治，但康宏自收到有關動議以來已委任5名董事，包括內部高級管理人員，卻不願委任社會賢達入內，「是否無論公信力、能力都比我們高，即是我和石禮謙不夠斤両呢？」



接近郭的消息人士表示，協助郭曉群一方進入董事局這四個月期間，無論是復牌以至收購及分拆業務，均只聞樓梯響，令小股東失望，而康宏亦抗拒股東派人監察。



馬時亨去年九月應邀相助郭曉群，當時他希望藉此擔當兩大股東「深圳幫」與「台灣幫」的溝通橋樑，「如果只是兩個股東爭拗我不會介入，由第一日已經知道是公司管治問題」，但現時承認當初計劃已失敗，主要是在EGM改期後持續與台灣富邦家族一方接觸，依然感到對方不願改變現況。



對於本周四EGM續會的局面，馬時亨不願多評估，僅形容「邪不能勝正」，並強調不會放棄為小股東爭取權益，「我份人愈俾人打就愈有動力，而家動力倍增，你當我透明，我會令你覺得我是一個有分量的人。」



