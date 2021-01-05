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花旗料恒指年底見30054點

2021-01-05 列印
　　花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧昨日表示，預計恒指年底目標為30054點；滬深300指數目標為5525點；而隨着疫苗面世，料下半年經濟有望恢復擴張。

  花旗維持2021年內地經濟增長8.2%的預測，料第一季在低基數下，按年增長或達到16%。黃栢寧指出，受惠疫苗推出，服務行業於第二季度尾或全面復甦，今年經濟增長為主要由私人投資及消費帶動。黃栢寧認為，未來中港股市投資主題可留意「十四五」規劃、發展內循環及碳中和等。隨着市場憧憬經濟重啟，預料資金或會轉至傳統周期股份。

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