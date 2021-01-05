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積金易平台已投49億 最快明年完成開發

2021-01-05 列印
　　「積金易」（eMPF）平台籌備工作持續進行中，財經事務及庫務局局長許正宇昨日於立法會財經事務委員會上表示，政府正加快就該平台進行第二階段法例修訂，冀可在本立法年度完成立法工作，最快在2022年完成開發平台。他透露，目前政府已為該平台項目投入約49億元。

        他又指，業界在過去13年中，將平均基金開支比率由2.1%降至最新的1.44%；預計平台推出後，首兩年過渡期便可令平均行政費用減少約三成，平均基金開支比率下降逾一成。

        料十年間可為計劃成員減省300億至400億元，高於且快於早前預期。



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