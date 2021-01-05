中環IFC外望——pwc：今年IPO集資或創新高

撇除GEM板轉主板，去年香港新增146間公司首次上市，較2019年少18家；惟總集資額3977億元，按年增25%。羅兵咸永道預期，今年IPO公司數目170家，其中主板160家；集資額約4200億至4600億元，當中主板集資4190億至4590億元。
黃煒邦解釋，隨著上市條規的成功改革，新經濟企業和中概股回歸將繼續驅動上市活動。互聯互通擴大，生科公司上市將更活躍，有信心今年IPO總集資額創新高。
上月財新PMI報53遜預期
財新公佈，2020年12月中國製造業採購經理指數（PMI）降至53，低於市場預期的54.8，較11月回落1.9個百分點，但仍處於擴張水平，顯示疫情後經濟恢復仍在持續。其走勢與官方製造業PMI一致，國統局早前公佈12月製造業PMI跌至51.9，按月回落0.2。
期內，製造業運行繼續改善，供給和需求均處高景氣水平。生產指數和新定單指數儘管較去年11月略有下降，但分別連續第10個月和第7個月位於擴張區間；企業回饋顯示，產出與新定單總量增速雖然放緩，但仍屬強勁。
外需方面，在海外疫情形勢仍不明朗的背景下，國內出口需求穩步改善，使得新出口定單連續第5個月位於擴張區間。由於大宗商品價格持續攀升，工業金屬漲價明顯，製造業企業購進價格指數升至2018年1月以來新高，帶動製造業企業出廠價格指數升至兩年半以來的最高值。
高瞻