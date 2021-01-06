美突放生三中資電訊商 分析料拜登製談判籌碼

紐交所突然撤銷中移動（941）、中聯通（762）及中電信（728）的除牌決定，意味三股在美上市的預託證券（ADR）可繼續交易，刺激昨日港股由拗腰反彈。分析認為，除牌議題是美國待候任總統拜登籌碼之一，上場後可與中方談判，料其他中資股短期也不會受制裁影響。



紐交所昨日突然宣佈，與有關監管機構進一步諮詢後，決定取消中資電訊商除牌程序，會繼續評估其上市地位，惟未有進一步交代詳情。該交易所在五日前的除夕公佈，根據行政命令要求三股退市，並於周四停止買賣，其後進入除牌程序。



受上述消息刺激，三大電訊商昨日應聲炒上，聯通飆8.5%，收報4.85元；中移動漲5.1%，報46.1元；中電信升3.3%，報2.16元。三企表示，已獲悉紐交所更改決定，會繼續在當地ADR上市交易，並繼續密切關注相關事項進展。



美國克林信大學經濟系副教授徐家健相信，紐交所叫停除牌程序，或與候任總統拜登即將上場有關，有關議題將會成為日後與中方談判的籌碼。他指出，今次事件根據行政命令來除牌本身存在爭議，料各方機構趁換屆在即均會維持觀望，暫緩執行新政，其他制裁名單上的中資企業，也料有短暫喘息空間。



但他指出，早前美國通過的《外國公司問責法案》，即連續三年未能遵守美國的審計標準的外資上市公司，是由民主共和兩黨達成共識，並於參眾兩院通過，相信拜登會繼續支持有關法案，一眾中概股仍會受影響。



中概股仍受審計收緊影響



彭博引述富瑞電訊及電訊設備研究主管李裕生表示，紐交所的「彈弓手」是他分析師生涯中見過最怪誕的事，並指他們已在周一沽出這些電訊股，同時評估面臨退市的其他中資股。該行在新決定公佈前的報告指出，估計本月19日前若美方都不公佈投資禁令清單，新任政府很可能不會快速採取行動，可加強下輪潛在除牌對象中國鐵塔（788）、中通服（552）等給予投資信心。



