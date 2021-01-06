中概股再掀回流潮 傳嗶哩嗶哩籌156億

嗶哩嗶哩可望於本周末或下周初向港交所（388）遞交上市申請表，定價等細節或在未來兩個月陸續公佈。截至目前為止，共有11隻中概股回港作二次上市。嗶哩嗶哩於2018年在美國納斯達克上市，當時美國存托股份（ADS）發行價為11.5美元，集資4.83億美元，上市至今累漲逾7倍；單以2020年計，股價升幅近4倍。
朝聚眼科擬籌15.6億
另一方面，多隻新股排隊來港上市，眼科醫療集團朝聚眼科昨日向港交所遞表。市場人士透露，該公司計劃集資約2億美元（約15.6億港元），該公司此前通過3輪融資，最少已獲得5915萬美元（約4.6億港元）。聯席保薦人為海通及華泰。
朝聚眼科於1988年在內蒙古包頭創立，按2019年收益總額計，在內蒙古排名第一，以及在中國華北地區排名第二。該公司大部份收益來自「基礎眼科服務」，惟鑒於近年消費需求增加，公司戰略重心轉移至「消費眼科服務」上，以去年首九月計，上述兩項業務佔比分別為47.5%及52.2%。
據招股書初步顯示，截至去年首9個月，朝聚眼科純利1.05億元人民幣，按年升59.4%；收益5.97億元人民幣，按年升8.5%。另外，該公司計劃把集資所得用於建設新醫療機構、在出現合適機遇收購需求相對較高的新市場中的醫院、升級訊息系統以及一般資金用途。