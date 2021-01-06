恒大去年合約銷售額增20.3%

單計12月份，實現合約銷售金額445.9億元，合約銷售面積510.2萬平方米，銷售回款668.5億元；該公司同時訂下明年業務發展目標，預期2021年合約銷售目標7500億元，有息負債目標再下降1500億元。
負債率大幅下降
恒大指出，去年銷售大幅增長，是策略驅動的成果。
該公司去年實現合約銷售面積8085.6萬平方米，按年增長38.3%；銷售回款6531.6億元，按年升38.5%，全年銷售回款率90.3%。
截至去年底，集團有息負債餘額7165億元，與去年3月實行「高增長、控規模、降負債」發展策略時比較，有息負債下降1578億元。
在回款率和回款額雙創歷史新高的同時，恒大全年嚴控土地儲備，大幅減少支出。
另一方面，恒大通過資本市場吸引高品質策略投資者，如恒大去年在地產、汽車、物業等板塊，共引入318億港元的股權投資，同時加快優質資產上市，如恒大物業於去年12月成功分拆在港上市，募資約70億港元，進一步增加其淨資產，推動負債率大幅下降。
另外，當代置業（1107）公佈，去年全年合約銷售額約422.1億元，按年增長16.6%。其中物業合約銷售額約416億元，車位合約銷售額約6.08億元。而物業合約銷售面積約406.9萬平方米，銷售均價每平方米約10224元。單計12月合約銷售額約52.5億元，按年增長18.3%。