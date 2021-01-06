中環IFC外望——阿里旗下蝦米音樂停業

阿里巴巴（9988）旗下公司連番碰壁，蝦米音樂昨日公佈，因業務發展上的調整，將於2月5日停止蝦米音樂服務；但未來將依託「音螺」商業合作平台，轉向更多音樂商業場景服務。



蝦米音樂表示，昨日10點起已停止帳號註冊、會員充值及專輯購買等服務，開啟用戶個人資料與資產處理通道。下月5日則將停止所有歌曲試聽、下載及評論等，停止個人資料導出或下載，僅保留帳號資產處理及網頁端音樂人提現服務。3月5日，除網頁端音螺平台音樂人授權服務維持運營之外，其他運營均將停止，屆時及以後將無法登入。



蝦米音樂公告稱，將業務重點轉向更多音樂商業場景服務，依託「音螺」商業合作平台，服務音樂人及業內合作夥伴。早在去年11月底，便傳出蝦米音樂將於今年1月關閉，當時阿里巴巴及蝦米音樂均表示不予置評。



蝦米音樂於2008年正式上線，為內地最早的數碼音樂平台之一；2013年初被阿里巴巴收購。但隨著內地版權令愈發嚴格，蝦米音樂大量歌曲下架，在線音樂平台基本形成了QQ音樂及網易雲音樂兩強並立的局面。



傳美團入股東呈拓展酒店業務



市傳美團（3690）趁「疫市」進一步拓展酒店業務版圖，擬斥10億元，入股內地連鎖酒店集團東呈國際20%股權，東呈國際估值約達50億元人民幣（下同）。美團昨日收市升1.4%報296.6元。



內媒《界面新聞》引述消息人士報道，美團將投資東呈國際20%股權，以東呈現估值達50億元計，有關股份值10億元，惟未有具體細節。消息人士指，東呈國際也曾與華住酒店（1179）及錦江國際兩個集團接洽，因為東呈的優勢均可與兩家集團互補。報道引述旅遊業界息人士指，受到疫情的衝擊，中小規模酒店集團或面臨資金壓力，目前需要尋找金主支持發展。



美團三大業務中，「到店、酒店及旅遊」佔去年第三季收入18.3%，期內收入按年增4.8%至64.8億元，經營溢利增19.5%至27.9億元，主要由活躍商家數量上升，令在線營銷服務收入增加。



高瞻