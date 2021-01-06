歐洲疫情嚴重 英德相繼封城 參院決選 杜指升217點

投資者關注美國佐治亞州參議院議席選舉，選舉結果將關乎由民主黨抑或共和黨取得國會參議院控制權。另一方面，歐洲疫情嚴重，英國德國相繼封城，加上美國國會即將確認總統選舉結果，市場觀望情緒濃厚，美股表現反覆，三大指數輕微低開後一度向好，其後個別發展，杜指與標指轉跌，納指則向好。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30441點，升217點；納斯達克指數收報12805點，升106點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.12港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見592.53港元，較香港收市價升9.03港元。



歐洲股市周二個別發展。石油類股表現較佳，普遍升逾3%。



英國富時100指數收報6612.25點，升40點。德國DAX指數收報13651.22點，跌75點。法國CAC指數收報5564.6點，跌24點。



美國全國廣播公司財經頻道CNBC引述消息人士稱，久未露面的阿里巴巴創辦人馬雲近日只是「保持低調」，而非如外界一些猜測指他失蹤。



佐治亞州的兩個參議院議席舉行選舉，將決定由民主黨或共和黨掌控參議院。市場預計，由民主黨勝出將有助推動更多財政刺激措施，但也可能為總統當選人拜登訴求的加稅及監管政策鋪平道路。



國會將確認拜登勝選



此外，美國國會將於周三確認總統選舉人團投票結果，由副總統彭斯主持兩院聯席會議，監督選舉人團投票結果的認證程序。市場預計，國會將正式宣佈拜登當選美國總統。



新冠全球確診數目居高不下，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，疫情傳播快速，有可能壓垮醫療系統，宣佈英格蘭進入第三度封城。德國則將延長全國封城措施直至本月31日。另外，美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）證實，州內首次發現新冠變種病毒的最新病例。



港股則連漲第五日，恒指承接外圍偏軟低開，開市後一度急插322點，其後紐交所突然宣佈取消對中資三大電訊股除牌決定，恒指隨即拗腰向上，午後一度升217點，高見27690點，收升177點，報27649點，五日累飆1335點；港股交投活躍，成交金額增至2150億元。



港股五日勁升1335點



藍籌股普遍向好。港交所（388）獲花旗上調目標價至500元，股價繼續破頂高見460元，收漲3.44%，報457元；本港新增確診逐步回落，新地（016）漲3.2%，收報106.6元；股王騰訊（700）走高1.92%，收報583.5元。相反，阿里巴巴（9988）旗下蝦米音樂2月初停止服務，阿里巴巴股價逆市走低2.02%，收報223元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，大市投資氣氛向好，個別強勢股份表現持續強勁，權重股維持破頂走勢刺激恒指向上，加上市底硬淨，A股以及人民幣走強，故此他對後市偏向審慎樂觀，指數可上望27800至28000點。



