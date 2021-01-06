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人民幣續創兩年半新高

2021-01-06 列印
　　人民幣匯價昨日繼續發力，在岸價（CNY）曾升336點子，至6.4292兌1美元，離岸價（CNH）更升穿6.42，高見6.4118，續創逾兩年半新高，但其後乏力回軟，在岸價日盤最後收報6.4640，倒跌12點子。

　　外電引述交易員指，人民幣近日升勢凌厲引發關注，在創逾30個月新高後，國有大行出手買入美元，令匯價迅速回吐。交易員相信，若內地疫情發展趨勢能夠得以控制，人民幣於短暫回落後料會重拾升勢。

　　人行昨日開出的人民幣中間價報6.4760，大升648點子，創2005年匯改以來最大單日升幅。人民幣離岸價昨日早段一度再大幅上升433點子，但其後升幅收窄，並曾重返6.45水平，截至晚上8時許報6.4461兌1美元，升90點子。
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