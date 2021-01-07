國會將確認拜登當選 民主黨有望掌兩院 杜指升435點

美國民主黨有望掌控參眾兩院。杜指昨晚11時升近200點。不過，民主黨政策較不利科技企業，令納指下跌109點報12709點。港股夜期升58點報27689點，低水三點。



美國喬治亞洲兩個參議員議席次輪投票結束，民主黨的奧索夫聲稱在喬治亞洲參議員決選中獲勝，目前選票統計仍在進行，而民主黨的沃諾克稍早宣稱勝出喬治亞洲參議院議席。



此外，美國國會於周三確認總統選舉人團投票結果，由副總統彭斯主持兩院聯席會議，監督選舉人團投票結果的認證程序。市場預計，國會將正式宣佈拜登當選美國總統。但特朗普支持者一度衝入國會，彭斯須撤走。



美國聯儲局公開市場委員會周三公佈其12月份會議的記錄，顯示與會官員



對保持央行買債計劃直到經濟顯現持久復甦跡象，表示廣泛支持。官員們一致認為，在真正要削減購買資產之前，市場會事先收到很多的通知。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30827點，升435點；納斯達克指數報12791點，跌27點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見43.73港元，較香港收市價升2.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見591.75港元，較香港收市價升4.75港元。



數據方面，美國去年12月私人企業職位減少12.3萬個，為去年4月以來首次下降；市場原先預期為上升7.5萬個。



金價急挫。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1908.6美元，跌45.8美元，跌幅2.34%。



油價造好，紐約原油期貨現時每桶報49.99美元，升0.06美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報53.86美元，漲0.26美元或0.49%。



紐約交易所在美國財長施壓後，再三改變立場，決定把三大中資電設股除牌。另外，中芯國際（981）公佈，由於美國頒佈美國人投資禁令，公司於今年1月6日獲 OTCQX（美國場外證券金融市場）的營運者 OTC Markets Group 的通知，根據行政命令和相關監管指引，中芯將從2021年1月6日交易結束時被撤出OTCQX市場，公司的證券將不再具資格在OTC Link ATS上報價或交易。



港股方面，快將卸任的美國總統特朗普繼續向中資企業施壓，禁止美企及個人參與8款中資開發的軟件交易，拖累恒指早段反覆偏軟，午後走勢明顯改善，並倒升收市，曾經上揚106點至27756，創去年2月20日以來最高，終收造27692，上升42點，六日累飆1377點，兼連造九支陽燭；科指跑贏，收造8609，上漲1.7%；港股交投繼續熾熱，成交總額2181億元。



美團漲4.5%最佳藍籌



本港上市的科技股無視特朗普禁令，股價跑贏大市，美團（3690）漲4.52%收報310元，為升幅最大藍籌股；傳阿里巴巴（9988）發債集資至少390億元，股價上升3.14%收報230元；騰訊（700）揚2.23%收報596.5元；大行富瑞預料京東（9618）上季收入增近三成，股價飆7.73%收報365元。