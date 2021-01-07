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渣打料恒指見三萬點

2021-01-07 列印
        渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，隨著疫苗面世，全球經濟持續復甦，看好環球股市表現，港股亦會從中受惠，料今年恒指有機會重上三萬點水平。又指，目前港股仍屬舊經濟代表，而今年舊經濟板塊升幅或會跑贏新經濟，有望帶動恒指改善。

        恒指公司考慮將恒指成份股數目增至最多80隻，梁認為，此舉或左右恒指走勢。去年恒指表現呆滯，落後於外圍股市，若恒指改革後加入更多新經濟股，大市向上的潛力或會增加，波動性亦會加劇，但能夠進一步反映香港市場。

        關於紐交所可能撤回3間中資電訊商除牌決定，梁指，中資企業赴美上市或面臨的除牌風險，將推動更多中概股回流本港上市。不少大型中概股已回流本港，之後作二次上市的中概股規模或不如之前，港股的推動力不及上年。
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