平保汽車之家首季上市 集資規模達10億美元

再有中概股傳出回流來港上市消息。繼Bilibili擬最快本周遞表申請，平保（2318）旗下中國汽車銷售網站汽車之家，亦計劃於今年首季來香港第二上市，正與高盛商討上市事宜，分析估計，將有更多投行加入其上市計劃。早前已傳出汽車之家集資規模達10億美元（約78億港元）。



汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車以及換車等一站式服務，公司去年第三基督收入達23.2億元人民幣，按年增加6.7%。汽車之家周二（5日）收市報99.67美元，升1.71%。



新紐科技首掛破底



近期新股市場當紅，認購氣氛熱烈，不過多隻獲數百倍甚至過千倍認購的新股大熱倒灶。超購逾440倍的新紐科技（9600）昨日掛牌，首日開市即跌穿招股價，僅報4.12元，不久後已升至全日最高點4.52元，其後股價在招股價上下波動，尾段股價不斷下挫，最終「破底」收場，收報4.1元，跌5.96%，若不計手續費及佣金，一手800股帳面蝕208元。而另一隻同日首掛的中邦環境（1855）雖同樣低開，開市報1.99元，最高曾較招股價2元高17%，收市險守招股價，報2.05元，升2.5%，每手2000股帳面賺100元。



近期不少熱門新股，如獲得近1400倍認購的清科創業（1945）以及近300倍認購的加科思-B（1167）首掛僅得5.4%以及3%的升幅，信誠證券聯席董事張智威表示，近期新股市場氣氛熱烈，引致不少投資者認購，但其實股份基本面一般。再加上上述股份的國際配售部份並非錄得大幅超額認購，因此首日掛牌升幅一般。







