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傳內地要求螞蟻分享數據 遏不公競爭優勢

2021-01-07 列印
　　據華爾街日報報道，中國監管機構擬要求螞蟻分享收集的大量消費者信貸數據。螞蟻之所以屢受打壓，主要在於監管部門認為，該集團通過旗下支付寶獲取大量個人數據，從而擁有相對於小銀行，甚至大銀行的「不公平競爭優勢」。

  據熟悉監管情況的官員及政府顧問透露，中國監管機構不僅將像對待銀行一樣，監管螞蟻的貸款業務，甚至還計劃打破螞蟻的「數據壟斷」。具體來說，當局給出兩個選項，其一是要求螞蟻將數據提供給由人行營運的全國信貸報告系統；另一方案則是，螞蟻與一間實際由人行控制的信用評級公司分享數據。

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