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中銀航賃自有及代管機 合共553架

2021-01-07 列印
　　中銀航空租賃（2588） 公佈，截至去年底止，自有及代管的飛機合共553架。當中自有機隊共有358架飛機，經帳面淨值加權後的平均機齡為3.5年、平均剩餘租期為8.6年；自有、代管及已訂購的飛機共計553架；定單簿包括155架飛機。

去年完成54架交付

  全年飛機利用率99.6%。去年，完成54架飛機交付，其中16架於去年12月交付，並售出12架飛機；全年租賃承諾達102項。

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