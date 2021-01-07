強積金全年錄12%回報 打工仔人均賺近2.8萬

本港強積金去年初表現波動，但下半年收復失地。理柏（Lipper）數據顯示，強積金去年全年錄得12.19%的正回報，連續兩年升幅達雙位數。以去年9月底強積金總資產1.02萬億元，總參與人數445.9萬計，打工仔去年全年人均賺近2.8萬元。



年內，各大基金類別全線上揚，而大中華區疫情率先受控，帶動大中華股票基金以31.18%的漲幅領先；南韓股票緊隨其後，回報達30.42%；亞太區（除日本）股票亦錄得23.02%的回報。2019年居於榜首的美國股票基金，則以19.75%的正回報排名第四。



本港基金類別表現尚可，其中港元進取混合型及平衡混合型分別升14.43%及12.86%。香港股票全年升12.32%，而同期恒生指數則錄得約3%的跌幅。港元貨幣基金排名包尾，按年僅升0.68%。



大中華股升三成領漲



細分來看，去年全年升幅最強的10隻基金類別中，大中華股票佔據7隻，其中中銀保誠「我的強積金計劃-我的中國股票基金」表現最為亮麗，勁升51.75%；萬通保險的「萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金」表現亦毫不遜色，全年升51.05%；隸屬於歐洲股票範疇的「AMTD強積金計劃-AMTD 景順歐洲基金」倒跌6.49%，排名最差。



單計去年12月，強積金錄得3.34%的正回報，其中南韓股票升12.43%，跑贏各類基金類別；亞太區（除日本）股票、亞太區股票及大中華股票分別升7.48%、6.61%及5.94%。香港股票基金回報為4.65%；港元債券及港元貨幣市場基金則墊底，分別升0.13%及0.01%。細分看，「海通MPF退休金-海通韓國基金-A」於12月排名首位，回報達12.43%。



信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，今年第一季強積金部署看好股市，預計金融、能源及工業等傳統板塊有望反彈。







