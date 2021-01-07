  • 2021年1月7日 星期四
  • 18º
  • 56%
熱門： 大拘捕特朗普擎天半島菲律賓空姐新冠肺炎

日報新聞 > 財經

康方傳折讓配股籌12億

2021-01-07 列印
　　市傳康方生物（9926）擬折讓最多5.9%配股，集資近12億元，用於新藥銷售及興建科研中心。該股昨日收跌3.5%報41.5元。

　　市場資訊商IFR引述銷售文件顯示，康方生物計劃以每股39.05至39.8元配售3000萬新股，佔擴大後股本3.7%，集資介乎11.72億至11.94億元。配股價較昨日收市價41.5元折讓4.1%至5.9%。文件指出，康方擬將所得資金用於新款腫瘤藥「AK104」在2022年推出時建立銷售團隊；在廣州建立新科研基地；腫瘤學及其他臨牀研究；以及一般營運用途。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd