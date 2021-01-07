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人行新年會議 促完善審慎政策

2021-01-07 列印
　　中國人民銀行召開2021年工作會議，指今年要加快完善宏觀審慎政策框架，將主要金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納入宏觀審慎管理；完善風險防範處置長效機制，加強互聯網平台公司金融活動的審慎監管。

        人行表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持廣義貨幣和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，健全市場化利率形成和傳導機制，深化貸款市場報價利率改革，帶動存款利率市場化。同時，引導市場預期，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定；穩慎推進人民幣國際化，穩妥有序推進資本項目開放。

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