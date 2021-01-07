中環IFC外望——港大料港首季經濟增長2.6%

環球經濟去年受疫情陰霾籠罩，嚴重打擊經濟及消費，然而隨著疫苗初步推出市面，為全球打下強心針。港大研究報告指出，香港經濟邁向復甦，預期今年首季實質GDP將回復增長，預期會由去年第四季的負1.7%，轉為按年增長2.6%。



香港大學香港經濟及商業策略研究所報告指出，在港府持續刺激經濟措施，加上疫苗面世有望下，香港經濟正面向復甦，今年度第一季度實質GDP，預料將回復按年增長2.6%，失業率預料從去年第四季的估計6.3%，改善至今年第一季的6%。預期香港2020年全年經濟收縮5.8%，比上次公佈的全年預測上調1.4個百分點。



雖然市場預期疫苗有助解救現時困局，但特許公認會計師公會（ACCA）香港分會一項調查卻顯示，182名受訪會員對香港2021經濟表現普遍悲觀，53%受訪者認為經濟收縮，只有7%受訪者預期GDP增長將高於2%。



國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath亦指出，全球經濟今年開局表現較預期好，但疫情病例急升及病毒變種為前景蒙上陰霾，疫苗正與病毒進行時間競賽，儘管疫苗推出市面效率緩慢，但仍期望於今年夏天前覆蓋大部份發達國家，逐步於2022年底覆蓋全球。



蘋果上半年擬生產9600萬部iPhone



外媒引述蘋果供應鏈消息報道，蘋果公司已向供應商下達上半年的iPhone生產定單，要求生產9500萬至9600萬部，生產訂單量按年增長30%。



消息指出，是次要生產的機型主要是iPhone 12系列，但亦有包括iPhone 11和iPhone SE。



有蘋果iPhone供應商表示，下一季度及隨後一個季度生產計劃已確定，前景相當光明。



高瞻