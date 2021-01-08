憧憬更多紓困措施 杜指升266點 拜登確認當選 三指創新高

美國總統選舉塵埃落定，拜登獲國會確認當選，加上市場憧憬新政府將有更多紓困措施，外圍股市周四早段上揚。美股三大指數創新高，杜指曾升353點報31182點；納指升291點報13031點；標指報3805升57點。



分析師指，在特朗普支持者佔領國會事件之後，會否仍有混亂情況出現，仍有待觀察。儘管如此，但市場情緒基本未受此影響，民主黨在佐治亞州選舉大獲全勝，未來兩年更有望包攬白宮參眾兩院控制權，使投資者把注意力放在更多財政刺激上，利好美股。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31096點，升266點；納斯達克指數報13055點，升314點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.99港元，較香港收市價升0.59港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見574.03港元，較香港收市價升5.53港元。



經濟數據方面，美國勞工數據優於預期。美國截至本月二日為止的一周，首次申領失業救濟人數為78.7萬人，按周減少3000人，低於市場預期的80萬人，至於對上一周的數值，則修訂為79萬人。



恒指六連漲斷纜



拜登終於獲美國國會確認為美國總統，歐洲股市昨晚個別發展。英國富時指數中段跌0.6%，至6801點，法國CAC指數以及德國DAX指數，中段均升0.4%，分別見5654點以及13945點。



加密貨幣比特幣的價格首次升至40,000美元以上，在短短五天內升了近10,000美元。比特幣價格向來波幅大，剛於上周六比特幣才首次升破30,000美元關口。而截至今晨，比特幣單日升幅便超過9%，高見41,130美元。



電動車公司特斯拉股票長升長有，帶動公司創辦人馬斯克個人資產飆升，據報已經超越亞馬遜創辦人貝索斯，登上世界首富寶座。美國CNBC報道，馬斯克身家已經超過一千八百五十億美元。



港股方面，隔晚美股創新高，資金顯著流入舊經濟板塊，不過同時傳出華府擬禁止美國民眾購買阿里巴巴（9988）及騰訊（700）股份，僅這兩隻科網巨擘股價急插已推低恒指170點。



新舊經濟股份互相角力之下，港股走勢波動，恒指一度下挫234點至27457全日低，尾段受惠A股向好，恒指最後收復部份失地，僅跌143點收造27548，六連漲斷纜。因美禁令影響，科指明顯捱沽，收市下滑2.4%造8400；港股主板成交繼續偏旺，交投總額2278億元。