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今年強積金回報或達８％

2021-01-08 列印
        恒生指數去年全年倒跌逾3%，但強積金顧問公司駿隆表示，強積金回報表現理想，錄得11.8%的雙位數回報，人均賺約2.7萬元；其中大中華股票基金表現最佳，升幅達24.3%。駿隆預計，今年強積金回報或可達6%至8%。

        年內，三大主要指數中，股票基金指數升15.7%；混合資產基金指數升13.2%；固定收益基金指數升2.7%。疫苗的推出令市場投資氣氛持續改善，帶動強積金市場於去年12月表現造好，月內回報達3.4%，人均盈餘8267元。

        駿隆集團常務董事陳銳隆預計，今年強積金回報將上調至6%至8%，將視乎大中華地區表現、疫苗效應及舊經濟板塊復甦速度，以及環球政府和央行財金政策；料疫苗可以大規模生產時，舊經濟板塊將會持續改善。他續稱，看好大中華區及美國股市，港股亦表現良好，恒生指數有望上試30000點。
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