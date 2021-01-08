傳美研制裁阿里騰訊 重啟中資電訊商除牌

外電引述知情人士指，美府正考慮將禁投黑名單擴大至阿里巴巴（9988）和騰訊（700），兩股分別急挫3.9%及4.7%，市值共蒸發逾4600億元。另一方面，紐交所再決定將三大電訊商中移動（941）、中聯通 （762）及中電信（728）ADR（美國預託證券）除牌，三股齊插逾7%。



特朗普政府在任內最後時光加大力度針對華企，《華爾街日報》引述消息指，美國國防部和國務院近期討論，將阿里和騰訊納入禁止美國民眾購買的中資股名單中。路透社引述消息人士指，負責研擬名單的官員尚未敲定計劃，同時正討論將其他華企加入名單。若特朗普簽署行政命令，美國投資者最快於今年11月後，不可再買阿里及騰訊。



最快今年11月禁買



騰訊和阿里是港股總市值最高的兩隻股份，分別達5.45萬億及4.78萬億元，亦是眾多國際指數主要成份股，截至去年底，佔明晟（MSCI）和富時羅素（FTSE）新興市場指數權重逾一成，不少美國基金和投資者均持有兩股。



消息爆出後，騰訊開市即插水，收跌4.7%，報568.5元；阿里則受螞蟻監管風波及美國制裁雙重夾擊，大瀉3.9%，報221元。上述兩科技巨頭單日市值合共蒸發4633.8億元，合力推低恒指170點。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良指，阿里及騰訊在美業務不多，若落實除牌影響力不會太大，甚至或促使環球資金湧入港股，投資者亦可趁低買入。



另一方面，紐交所再度決定將中移動、聯通和中電信除牌，美財政部同日亦更新行政命令，點名三大電訊商必須在美除牌，指數亦必須將其剔除。標普杜瓊斯甚至快速宣佈，將於下周一將上述三隻ADR從旗下指數剔出。



「電訊三寶」齊挫逾7%



受消息拖累，聯通（762）大插11.4%，收報4.45元，為全日表現最曳藍籌股；中電信（728）走低9.4%，收報2.03元；中移動（941）下瀉7.2%，收報43.3元。



