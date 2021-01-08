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恒大物業發盈喜 股東純利飆近1.8倍

2021-01-08 列印
　　上市不足兩個月的恒大物業（6666）昨日發盈喜，根據管理層目前所得的資料，預期該公司截至2020年12月31日止，全年股東應佔純利達26億元（人民幣，下同），較去年同期大幅上升近1.8倍。而淨利潤及股東應分配利潤軍委去年同期的2.8倍左右。

　　該公司表示，去年利潤大幅增長，主要是由於公司的物業在管面積、非業主增值服務以及社區增值服務實現大幅增長，除此以外，該公司亦積極採取標準化運營和智能化建設以降低成本和增加效率。

　　恒大物業2019年全年的股東應佔利潤達9.3億元，按年289.33%。

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