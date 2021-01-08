百仕達擬供股籌8.19億

堅拒承認輸了大選的美國總統特朗普，鼓動支持者衝擊國會，圖阻撓選舉人投票的確認程序，搞出「大頭佛」，大批示威者衝入國會，大肆破壞，觸發警民衝突，槍聲響起，有女示威者中彈身亡，還有三人不知何故斃命，民主共和兩黨齊聲譴責示威者是暴徒，有議員斥特朗普煽動政變，有人擬發起罷免總統行動。美國號稱民主大國，發生如此鬧劇，對朝野曾經讚頌香港示威者衝擊立法會，現在終於針拮到肉，應知痛，也把美國政客「識得話人，唔識話自己」的咀臉，暴露世人眼前。 前年香港發生反修例風波暴力衝擊一浪接一浪，美國政界多次發聲，其中眾議院議長佩洛西曾公開形容香港暴亂是「一道美麗的風景線」。諷剌的是，這一道美麗的風景線...

2021-01-08