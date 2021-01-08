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百仕達擬供股籌8.19億

2021-01-08 列印
　　百仕達控股（1168）擬進行「5供4」供股集資，供股價為每股0.28元，較前日收市價0.475元，折讓41%，集資最多8.19億元。受消息影響，該股昨日曾急挫36.8%，其後收跌近30.5%，報0.33元。

        百仕達昨公佈，建議進行供股集資，股份「5供4」，將發行12.72億至29.24億股供股股份，供股價為每股0.28元，供股價較前日（6日）收市價0.475元，折讓約41.05%，所得款項總額為大約3.56億至8.19億元。百仕達控股股東Asia Pacific已承諾按比例供股。

        

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