百度擬回流港上市 集資最少273億元

美國針對外資上市公司的監管愈趨嚴格，再有中概股擬回流香港作第二上市。據外電報道指，作為互聯網公司「BAT」一員的百度，計劃最快於今年上半年來港上市，若最終成功登陸本港市場，「BAT」將在港交所聚首一堂。目前已經聘請中信里昂和高盛，協助處理相關上市事宜，預計至少募資35億美元（折合約273億港元）。



百度由經營搜索引擎起家，於2005年8月在美國納斯達克交易所掛牌，當時招股價為27美元，上市當日收報122.54美元，升幅高達353.85%。隨著互聯網興起，該公司亦陸續有投資及發展人工智慧、線上購物以及軟件等其他產品及服務。百度前日（6日）收報203.97美元，跌4.69%，總市值為695.69億美元（折合約5400億港元）。



根據百度公布最新年報顯示，公司創始人兼董事長李彥宏持有百度16.15的股份，Baillie Gifford & Co則持股5.2%。早於去年中已有媒體報道指，百度正在就第二上市進行內部評估，李彥宏及其他管理層，亦有約見投行商討上市事宜。而李彥宏亦曾表示，公司確實十分關注，美國由政府層面在不斷收緊對中概股公司的管制，公司內部正在研討由甚麼事情可做，包括在香港等地進行二次上市。



快手下周上市聆訊



農曆年前擬有明星新股上市，彭博引述消息指，內地短片平台「快手」最快下周進行港交所（388）上市聆訊，若獲港交所開綠燈，預計最快可望於2月中旬，農曆新年假期前上市。而早前亦有媒體報道指，快手計劃於2月5日上市，預計集資50億美元（約390億港元），目標估值達到500億美元，美銀、摩根士丹利以及華興資本為聯席保薦人。



快手早年以製作GIF動圖起家，現時已轉戰短視頻市場。大股東騰訊（700）早於2014年起，已經陸續參與多輪戰略投資，目前持股比例達21.57%。



