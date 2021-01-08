中環IFC外望——王維基豪言「在港沒有對手」

香港電視（1137）昨日舉行願景日，副主席王維基在會上表示，該公司今年首季將會推出預約的士服務，次季則會推行海外派遞及二手商品市場業務，他說：「公司於香港沒有對手，依家好似個馬場得一隻馬跑」，認為公司真正對手為海外購物網站。



港視早前公佈成立新業務Shoalter，為客戶提供電子商貿方案。王維基指出，新業務目標為佔公司盈利70至80%，並透露Shoalter於去年12月，已與本港一個零售集團簽定協議，將於今年年中推出其網上購物商場，預計於今年4、5月則會公佈合作的公司。



網購競爭在海外



他續舉例，以本地消費一年約3000億元計，假設20%來自網購，即行業有大約600億元生意，單以HKTVmall並不足以吸納所有生意，因此真正的對手來自海外。另外，香港電視行政總裁（香港）周慧晶指出，公司現時43%生意額來自超市，其餘來自護膚品、家電等產品；現時平台已有4200間商戶，而商戶佔平台生意額由2016年的40%升至去年的60%，形容本港已進入全民網購的年代。



滙豐大削6至8級員工22%花紅



疫情難過，各行各業飽受衝擊，本港銀行龍頭滙豐亦不例外，去年宣佈重啟裁員計劃，現在又調整基層員工花紅。據了解，滙豐向職級六至八級的全球員工發內部信，指外圍環境對業務造成影響，將花紅上限劃一下調約22%。滙豐職級分為零至八級，數字愈大職級愈低。



調整後根據不同表現，六至八職別員工可獲最多2.33個月至0.58個月固定薪酬的花紅，調整前這一上限則為3個月至0.75個月。



滙豐發言人回應，去年外在環境充滿挑戰，集團業績亦受影響，第三季列帳基準除稅後利潤減少62%，經調整除稅前利潤減少44%。因此該行會調整六至八職級員工的2020年制度化評分模式花紅。發言人又指，考慮到有關職級員工在這困難時期的努力付出，總體薪酬大致上仍持平或有些微上升。



高瞻