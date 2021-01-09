恒指飆372點 創自去年二月高

美國總統特朗普稱會確保權力移交順利有序，港股跟隨外圍股市走強，恒指輕微高開後持續攀升，逐步逼近二萬八大關，一度飆升372點至27920，刷新去年2月17日以來最高，終收漲329點造27878，全周累升647點，已是連續第二個星期錄得升幅。
科指跑贏大市，收市急升2.7%造8630；主板交投繼續活躍，成交總額2702億元。
特斯拉CEO成首富
百度計劃上半年赴港上市，並傳擬夥拍吉利（175）推出智能電動車，吉利創借殼上市後新高，高見33.85元，收市仍抽升19.6%造33.25元，明顯跑贏一眾藍籌股。吉利亦帶挈其他汽車股走高，比亞迪（1211）創新高，收漲2.13%報240.2元；北汽（1958）飆7.53%收報3元。隔晚特斯拉（Tesla）創新高，助其行政總裁馬斯克（Elon Musk）超越亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos），登上全球首富的寶座，特斯拉供應鏈福耀玻璃（3606）亦破頂，收升4.21%；敏實（425）升8.56%。
MSCI、富時羅素、標普杜瓊分別公佈，將於下周一及二開市前，將會把中資電訊股剔除出有關指數，中國三大電訊巨頭逆市偏軟，中移動（941）挫4.16%收報41.5元，為表現最差藍籌股；中電信（728）插3.45%收報1.96元；聯通（762）跌0.9%收報4.41元。
恒大物業創新高
恒大物業（6666）預料全年多賺2.8倍，刺激其股價創新高，並以最高位收市，最後收市爆升26.14%造11.1元，成交金額18.81億元。其他物管股同樣表現奪目，碧桂園服務（6098）、融創服務（1516）、永升（1995）和合景悠活（3913）均創上市新高。此外，中海物業（2669）升8.88%；新城悅（1755）漲5.61%。
香港股票分析師協會副主席郭思治指出，港股近期連日出現大成交，以及外圍政局不明朗因素逐漸消退之下，恒指將進一步回勇，有望挑戰30000大關。