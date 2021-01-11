北水掃貨撐市 抵銷制裁影響 恒指本周或突破二萬八

美國大選結果塵埃落定，但美國政府近期頻頻出手，針對中概股推出禁令或除牌。有市場人士預計，本周港股仍會受中美角力不明朗因素困擾，但「北水」大舉進場，相信能抵銷部份影響，預計全周將在27500至28200點反覆，但預料28000點已見頂，短期內會有所調整。



港股上周表現向好，除了上周四有所回落，其餘四日均上升，全周累升647點或2.38%。恒指夜期收報27846點，升45點，較上周五收市價低水32點。港股ADR比例指數則勁升356點，報28234點。



港股ADR勁升先破關



光大新鴻基財富管理策略師溫傑估計，上周市場走勢較預期好，「北水」亦持續流入，美股繼續創新高，因此相信有機會帶動港股突破28000點，但突破28000點後短期內有機會回吐。



距離美國新任總統拜登就職僅一個多星期，特朗普政府仍然針對部份中概股進行制裁。溫傑表示，現時美國政府出台的禁令，主要是限制美國個人及機構投資者對個別公司進行投資，甚至要求沽售，但制裁只是針對個別公司，相信對整體大市影響不大。加上根據上周情況，如被要求除牌的中國三大電訊商股份，有大量「北水」流入，相信亦能減少制裁帶來的衝擊和影響。



另一方面，中芯國際（981）表示，由於美國總統的行政命令，上周遭美國場外交易所除牌。



不過該交易所其後表示，由於行政命令生效日期推遲，中芯最後交易日可以順延至2月1日。中芯美國預託證券股份於2019年從紐約證券交易所退市後，一直在OTC市場交易。



上周OTC Markets Group曾表示，根據行政命令和相關監管指引，中芯將從1月6日交易結束時被撤出OTCQX市場，不再具資格在OTC Link ATS上報價或交易。今次突然又把中芯除牌日期延後，是繼中移動（941）等中資電訊公司在紐交所除牌事件幾番反覆後的另一遭亂事，反映美國政府行政命令不僅投資者難適應，連當地交易所亦感混亂。



中芯退美市突延遲



本周一內地將會公佈去年12月CPI以及PPI數據，周三將會公佈美國12月一系列消費價格指數（CPI），周四將會公佈內地12月進出口數據，周五將會公佈美國12月PPI數據。