審計人才需求殷切 德勤助港青闖神州

疫情加速企業數碼化轉型，德勤中國首席執行官曾順福表示，目前會在數碼經濟新時代下，加強培訓中國審計人才，特別為香港年輕人到大灣區發展提供支援。他又澄清，德勤過去一年辭任多家上市公司核數師，旨在提升審計質素。



曾順福表示，數碼經濟在近年急速發展，特別在2019年已佔中國國內生產總值36%，在後疫情時代比重亦不斷增加，故該行審計、稅務及諮詢這「三頭馬車」業務，正循數碼化轉型方向發展，例如更關注中國新基建、5G、人工智能、雲端商業應用、網絡安全等範疇，提供更多產品或服務。



他指出，在目前科技變革下，各方競爭條件都是相同，「某種程度上不應該有自己是港資、歐資或美資包袱」，最重要是把握中國發展機遇，德勤將會藉著中國推動雙循環及大灣區尋找機遇，而現時最缺乏的是審計人才，正加強有關培訓，亦鼓勵香港年輕人北上發展。



德勤中國華南區主管合夥人歐振興補充，德勤會配合政府的大灣區青年就業計劃，予本港年輕人加大薪酬及其他支援，以助其在大灣區安家落戶。他又表示，大灣區跨境合作涉及三地法律制度不同，機會與風險同在，正在增聘人手以滿足客戶需求。



辭任核數師提升質素



至於中國去年簽署了《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）及《中歐全面投資協定》，曾順福認為，這些舉動反映中國進一步開放市場的決心，不會像以往相對封閉，料這些投資是雙向，可推動德勤在汽車、消費品、醫藥生物科技、原材料等行業的生意。



另外，去年德勤辭任近百間本港上市公司核數師，曾順福澄清，這些決定是與提高審計質素有關，並非因為監管收緊而減少審計業務。他稱，目前會嚴格要求合夥人在負責行業，有足夠客戶數量及時間投入，其績效評估大部份亦以審計質素作標準。