——國銳地產（108）宣佈，以3096萬英鎊出售一項英國物業。公司預計，出售交易將帶來47.6萬英鎊（約500萬港元）虧損。該物業是位於倫敦Jewry Street的7號至17號，名為Boundary House，是一座辦公大樓，室內建築面積約4.5萬方呎，由一層地下室、地面上七層樓、地庫儲物空間及七個停車位組成。
——遠大住工（2163）發表盈警，根據初步評估數據，預期公司去年全年溢利較同期降低50%至75%，主要受新冠疫情影響，部份聯合工廠籌建進度延後，以及對聯合工廠管控方式進行調整，導致聯營公司收益大減逾七成所致。
——雲想科技（2131）宣佈，穩定價格期間部份行使超額配股權，合共再發售2831.8萬股，額外集資近1.98億元。另一隻半新股遠洋服務（6677）於穩價期內並無行使超額配股權。
——據外媒報道，西班牙時裝品牌ZARA母企Inditex，將關閉旗下年輕品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中國的所有分店，預計將於今年年中前完成，但品牌的官方網站及天貓商店等網上銷售將繼續運營。
——中國光大水務（1857）公佈，其間接全資附屬公司北京光大水務，於公開競價中競得天津濱海新區環塘污水處理有限公司的65%股權，涉及代價為6.66億元人民幣。目前雙方尚未就潛在交易簽訂正式產權交易合同。