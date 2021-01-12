疫情嚴峻31000關拉鋸 美政局動盪 杜指跌43點

眾議院議長佩洛西再擬發起彈劾總統特朗普，加上美債息有上揚隱憂，及多國疫情仍嚴峻，拖累美股走低。美股杜指早段跌147點，報30950點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31054點，跌43點；納斯達克指數報13076點，跌125點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見42.53港元，較香港收市價跌0.47港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見589.47港元，較香港收市價跌1.53港元。



美國債息近期上漲，引發市場的加息預期，外電亦引述印度央行表示會收回一些疫情下的過度寬鬆措施，計劃透過回購操作來緊縮流動性，消息推升印度五年期債息上升0.12厘。德意志銀行認為，這項聲明顯示央行希望慢慢退市。



恒指二萬八大關得而復失，一度飆298點高見28176，創自去年1月22日以來新高，但午後形勢急轉直下，一度掉頭跌83點低見27794，其後續受制於28000關，終反覆收造27908，微升30點；科指反覆靠穩，收升0.4%造8665。昨日成交連續五日突破2000億元，交投總額達2541億元。



恒指續受制二萬八關



內地A股全日反覆低收，上證指數收報3531，跌1.08%，連跌兩日；深成指數收報15115，降1.33%；兩市成交合計1.22萬億元人民幣，連續六日超過萬億元人民幣。中國去年12月重拾通脹，國家統計局公佈，2020年12月居民消費價格指數（CPI）按年升0.2%，高於預期；另外，工業生產者出廠價格（PPI）按年下跌0.4%，仍勝於預期。



成交2541億仍熾熱



藍籌股方面，友邦（1299）高見99.6元創新高，但收市倒跌0.15%報98.85元；港股上周五成交額創33個月最高，加上有傳嗶哩嗶哩（bilibili）已以保密形式遞交港第二上市申請，但港交所（388）仍要倒跌0.4%收報450.2元；與百度組建智能電動車公司的吉利（175）股價創新高，但最後收挫2.56%造32.4元；創科（669）挫3.41%收報116元，為跌幅最大藍籌股。股王騰訊（700）上漲3.14%收造591元。