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比特幣插水曾失守3.3萬美元

2021-01-12 列印
　　加密貨幣比特幣（Bitcoin）今年開局飆升至4.1萬美元（約合31.79萬港元）後，連續兩日急速回調。數碼資產交易平台Coindesk數據顯示，比特幣一度失守3.3萬美元，低見32377.91美元，跌幅達約14%；若與近期創下的歷史高位41962.36美元相比，則大跌22.8%。

　　比特幣去年12月中旬企穩2萬美元大關後愈升愈有，短時間內成倍增長，上周五（8日）創下41962.36美元的歷史新高。但這一貨幣的高波動性使投資者情緒如坐「過山車」，繼周一跌破4萬美元後，昨日曾直降至32377.91美元，為去年5月以來最大的兩日跌幅。

　　隨後又有所反彈，截至昨晚8時，報33795.97美元，市值約6308億美元，較歷史新高時蒸發超過1000億美元。
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