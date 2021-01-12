盈富拒買受美制裁股 追蹤恒指誤差料擴大

受美國投資禁令影響，盈富基金（2800）經理人道富環球表示，禁令昨日生效起，不再買入受制裁的藍籌股，包括中移動（941）、中海油（883）及中聯通（762），預期對恒指追蹤誤差將會加大。



盈富基金經理人道富環球表示，禁止美國人投資受制裁中資股的行政命令昨日生效，盈富基金不會再對受制裁實體進行任何新投資，即恒指成份股中的中移動、中海油及中聯通，在禁令撒銷前只沽不買，並提醒盈富基金，將不再適合美國人投資。



不再加倉三大電訊股



道富指出，盈富基金目標是緊貼恒指回報，成份股均為藍籌股，預期有關變動會加大追蹤誤差，意味盈富基金回報可能與恒指不同，但如果出現重大偏差，經理人將會考慮交易成本及對市場造成影響後，在合適時機調整盈富基金的投資組合，目前三股佔恒指權重近5%。



現時本港有15隻強積金追蹤恒指，規模接近625億元，當中有七間強積金供應商，選用盈富基金與港股基金表現掛鈎，積金局資料顯示，有關資產約80億元，佔目前逾一萬億元規模的強積金不足1%。



獨立股評人David Webb撰文指出，逾1000億元資產規模的盈富基金，因為聘用美資經理人而受影響，建議其監督委員會運用權力更換為非美資公司打理，否則盈富將難以追蹤恒指。



美資行停相關輪證買賣



另一方面，3間美資金融機構摩根大通、摩根士丹利及高盛因應禁令，提早終止484隻衍生產品買賣，最後交易日為1月22日，1月25日起暫停買賣及提早終止。



港交所（388）表示，本港結構性產品市場現有15間發行商，有信心有充裕投資產品，滿足市場需求，會繼續留意並評估市場發展，適時通知市場及客戶。



