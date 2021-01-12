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周大福零售總值 去年增17.5%

2021-01-12 列印
　　周大福（1929）昨日公佈，截至去年12月底止第三財季，零售值按年增長17.5%，中國內地零售值按年增26.1%，佔周大福零售值比例83.3%；港澳及其他市場按年下跌12.5%，佔零售值比例16.7%。

　　該集團於期內，內地同店銷售按年增長12.2%，同店銷量按年下跌9.1%；港澳同店銷售按年下跌31%，同店銷量按年下跌32.5%。周大福指出，季內香港及澳門的零售需求仍然受壓，惟由於比較基數較低，港澳同店銷售跌幅分別收窄至32.6%及25.8%。

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