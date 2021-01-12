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法巴料樓價今年可升5%

2021-01-12 列印
　　去年疫情下，本港樓價跌約1.1%，法國巴黎銀行亞太區企業資本市場諮詢與銷售董事總經理李偉烈估計，在接近零息及強大需求下，今年樓價將會平穩，最多可有5%增長。

  李偉烈認為，香港樓市今年將會有0%至5%的穩定增長，主要是美國息率料維持低企至2023年，全球流動性充足，令業主較低意欲放售物業；而近年政府放寬了物業按揭成數後，亦釋放了強勁購買力。他又指，未來數年住宅供應集中於公營房屋，豪宅樓價將更穩定。

  對於商業零售市道，他指出本港甲級寫字樓空置率已升至6.8%，超出2009年金融海嘯的5.5%，受在家辦工冒起影響。

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